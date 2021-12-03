Анна Музычук: по-настоящему «голевого» момента не было ни в одной из партий

Одна из сильнейших шахматисток мира Анна Музычук из Украины подвела итог первых пяти партий матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном. Все они завершились вничью.
«На данный момент мне очень трудно сказать, что кто-то доминирует. В какие-то моменты кажется, что преимущество у Яна, в другие – что у Магнуса шансы выше. Но мы видим результат на табло: пять ничьих, по-настоящему «голевого» момента не было ни в одной из партий. Можно, конечно, рассуждать, что в пятой партии белые могли где-то улучшить игру, поставить больше проблем сопернику, ещё больше можно говорить про вторую партию – более сложную, где у Яна было больше возможностей, однако выводы делать рано.
Дистанция длинная, сыграно всего 5 партий из 14 с классическим контролем. Думаю, во второй половине матча игроки начнут больше уставать – соответственно, вероятность ошибки возрастает. Тогда всё и решится!» — сказала Музычук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Барским.
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