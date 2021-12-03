Арина Аверина рассказала, каких гимнасток не любит Ирина Винер-Усманова

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, каких гимнасток не любит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Тех гимнасток, которые ей не верят, Винер-Усманова не очень любит, потому что они сомневаются в её решении. Она часто объясняет: «Я бы никогда от тебя этого не требовала, если бы не видела, что ты можешь».

Конечно, не все могут адаптироваться, выдерживать такую нагрузку, общение. Возможно, должны сойтись характеры, понимание. Например, она может сказать сделать невероятные вещи. Ты думаешь: «Как я вообще такое могу?» Но я вот беру и делаю, потому что доверяю ей. Она видит, что у меня это может получиться. И правда, через какое-то время удаётся», — приводит слова Арины Авериной «РИА Новости Спорт».