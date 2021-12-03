Двукратный чемпион ОИ Садулаев рассказал, как вмешался в потасовку фанатов на UFC 267

Двукратный олимпийский чемпион, российский боец Абдулрашид Садулаев рассказал, как во время турнира UFC 267, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), вмешался в конфликт болельщиков. Борец разнимал мужчин, которые затевали драку. А затем ещё и помог оттащить фаната от охраны, чтобы его не задержали.

«Там такое небольшое недоразумение было. Проблем не было. UFC любит суету нагонять», — цитирует Садулаева «Спорт-экспресс».



Очередную схватку российский боец проведёт 3 декабря в Москве. На Гран-при Москвы он встретится с Магомедгаджи Нуровым, который представляет Северную Македонию.



Напомним, на UFC 267 свои бои провели многие российские бойцы ММА. Победы одержали Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков и другие спортсмены.