Двукратный чемпион ОИ Садулаев рассказал, как вмешался в потасовку фанатов на UFC 267
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Двукратный олимпийский чемпион, российский боец Абдулрашид Садулаев рассказал, как во время турнира UFC 267, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), вмешался в конфликт болельщиков. Борец разнимал мужчин, которые затевали драку. А затем ещё и помог оттащить фаната от охраны, чтобы его не задержали.
«Там такое небольшое недоразумение было. Проблем не было. UFC любит суету нагонять», — цитирует Садулаева «Спорт-экспресс».
Очередную схватку российский боец проведёт 3 декабря в Москве. На Гран-при Москвы он встретится с Магомедгаджи Нуровым, который представляет Северную Македонию.
Напомним, на UFC 267 свои бои провели многие российские бойцы ММА. Победы одержали Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков и другие спортсмены.
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