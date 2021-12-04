Ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на Кубке мира, Захаров — 5-й

Завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира. Победителем стал Представитель Швеции Нильс ван дер Пул, который установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 6.04,415.

Второе место занял Патрик Руст из Нидерландов, показав время 6.04,415. Замкнул тройку представитель Италии Давиде Джиотто. Его время составило 6.07,271. Россиянин Руслан Захаров стал пятым, показав время — 6.09,828. Ещё один россиянин Александр Румянцев занял 15-е место, преодолев дистанцию за 6:19.391.

Кубок мира. Мужчины 5 000 м



1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.01,566 (Мировой рекорд)



2. Патрик Руст (Нидерланды) — 6.04,415



3. Давиде Гиотто (Италия) — 6.07,271



4. Барт Свингс (Бельгия) — 6.08,765



5. Руслан Захаров (Россия) — 6.09,828



6. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.09,946

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15. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,391