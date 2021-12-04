Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на Кубке мира, Захаров — 5-й

Ван дер Пул установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров на Кубке мира, Захаров — 5-й
Комментарии

Завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 5 000 метров на этапе Кубка мира. Победителем стал Представитель Швеции Нильс ван дер Пул, который установил новый мировой рекорд, преодолев дистанцию за 6.04,415.

Второе место занял Патрик Руст из Нидерландов, показав время 6.04,415. Замкнул тройку представитель Италии Давиде Джиотто. Его время составило 6.07,271. Россиянин Руслан Захаров стал пятым, показав время — 6.09,828. Ещё один россиянин Александр Румянцев занял 15-е место, преодолев дистанцию за 6:19.391.

Кубок мира. Мужчины 5 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.01,566 (Мировой рекорд)

2. Патрик Руст (Нидерланды) — 6.04,415

3. Давиде Гиотто (Италия) — 6.07,271

4. Барт Свингс (Бельгия) — 6.08,765

5. Руслан Захаров (Россия) — 6.09,828

6. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.09,946

15. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,391

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021