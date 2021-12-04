Ангелина Голикова стала серебряным призёром Кубка мира на дистанции 500 м
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Завершились соревнования по конькобежному спорту на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира среди женщин. Первое место в забеге заняла представительница США Эрин Джексон, показав результат 36,809.
Серебряным призером стала россиянка Ангелина Голикова, пройдя дистанцию за 36,935. Третье место заняла Фемке Кок (37,017) из Нидерландов
Россиянка Ольга Фаткулина (37,034) заняла пятое место в забеге. Ещё одна представительница России Дарья Качанова (37,263) финишировала на десятом месте.
Кубок мира. Женщины. 500 м.
- Эрин Джексон (США) – 36,809
- Ангелина Голикова (Россия) – 36,935
- Фемке Кок (Нидерланды) – 37,017
- Анджелина Вуйчик (Польша) – 37, 031
- Ольга Фаткулина (Россия) – 37,034
…
10. Дарья Качанова Россия) – 37,263.
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