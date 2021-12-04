Рылов победил в заплыве на 200 метров на спине в финале Международной лиги плавания

Соревнования проходят на короткой воде в Эйндховене (Нидерланды) и завершатся в субботу.
Евгений Рылов преодолел дистанцию за 1 минуту 47,88 секунды. На этот раз ему не удалось побить собственный рекорд ISL прошлого года (1:46.37).
Три сотых секунды россиянин уступил американцу Райану Мерфи (22,56) на дистанции 50 метров на спине.
Россиянка Евгения Чикунова победила в комбинированной эстафете 4 по 100 метров в составе команды Energy Standard, которая проплыла дистанцию за 3 минуты 48,11 секунды. На дистанции 200 м брассом она взяла 4-ое место со скоростью 2:19.56. Напомним, что в этом сезоне она показывала время 2:17.57. Климент Колесников в составе той же команды стал вторым на дистанции 4 по 100 метров у мужчин.
Белорусский пловец Илья Шиманович (Energy Standard) поднялся на вторую ступень пьедестала на дистанции 200 м брассом с результатом 2:02.44.
На дистанции 100 метров баттерфляем американка Келси Далия показала время 54,59 секунды. Это быстрее, чем мировой рекорд, который принадлежит шведке Саре Шестрем (54,61). Результат Далии должен быть ратифицирован Международной федерацией плавания.
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