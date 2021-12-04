На 84-м году жизни скончался известный спортивный комментатор Ростислав Орлов.
Ростислав Васильевич тяжело болел, но бился за жизнь до конца. Сегодня его должны были выписать из больницы, но в 11 часов остановилось сердце.
«В лёгкой атлетике Ростислав Орлов был настоящим энциклопедистом. Ему, а не протоколам верилось больше, он был истиной в последней инстанции. Мог припомнить каждый эпизод любого крупного чемпионата, рассказать, как именно был установлен мировой рекорд, воспроизвести своё интервью с чемпионами.
Книги Орлова о лёгкой атлетике всегда были точны, скрупулёзно выверены. Зарисовки о звёздах светились восхищением к спортивным героям. Особенно удавались Ростиславу телерепортажи. Он был и лаконичен, и красноречив, успевая называть показанный результат и тотчас комментируя его. Быть может, у него и были любимцы среди спортсменов, но я видел: этот человек боготворит всех, кто до конца отдаёт себя лёгкой атлетике.
Долгие годы Ростислав Орлов, руководитель пресс-службы отечественной федерации, был голосом лёгкой атлетики, её рупором», — сообщается в некрологе на сайте Федерации спортивных журналистов России.
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