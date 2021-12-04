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Магнус Карлсен: с учётом того, что у меня есть победа, оценю первую половину матча хорошо

Магнус Карлсен: с учётом того, что у меня есть победа, оценю первую половину матча хорошо
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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен прокомментировал ход седьмой партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

Соперники сыграли вничью. Белыми фигурами играл Непомнящий. Счёт стал 4:3 в пользу Карлсена.

«После вчерашней партии у меня возникли ассоциации с моим матчем с Вишванатаном Анандом, когда я в середине матча в равном окончании выиграл одну партию, а затем сразу же вторую. Надеялся, что и сегодня всё пойдёт по тому же сценарию, но и ничья – хороший результат. У белых был символический перевес, но если чёрные играют правильно, то этот перевес исчезает. С учётом того, что у меня есть победа, оценю первую половину матча хорошо. Но вряд ли преимущество в одну партию приведёт к изменению стратегии на матч», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

Накануне в шестой партии, продолжавшейся 7 часов 45 минут и 136 ходов, Непомнящий чёрным цветом уступил Карлсену.

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