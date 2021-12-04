Спасались даже Карлсен и Каспаров. Сможет ли Ян совершить камбэк в чемпионском матче?

Одна проигранная партия — не приговор. Однажды Гарри Кимович не проиграл матч за титул, в котором уступал со счётом 0:5.

В восхитительной чемпионской битве Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего наконец-то было нарушено равновесие. К сожалению, в шестой партии действующий чемпион мира из Норвегии отправил в нокдаун претендента из России. Учитывая, что последняя результативная партия на таком уровне была сыграна аж пять лет назад, успех Магнуса серьёзно приблизил его к защите титула. Но матч на этом не заканчивается! У Яна есть ещё огромное количество шансов спасти ситуацию. Тем более что и в истории было полно ярких камбэков!

Магнус сам себя спас

За примерами отчаянных спасений даже далеко ходить не надо. В 2016 году в Нью-Йорке за первенство мира сражались всё тот же Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Норвежец был в противостоянии однозначным фаворитом, однако столкнулся с жёстким сопротивлением со стороны российского гроссмейстера, который просто блестяще играл в обороне.

А в восьмой партии Карякин и вовсе отправил чемпиона в нокдаун. Причём чёрными! Магнус немного заигрался, ошибся, и претендент блестяще использовал свой шанс, открыв счёт.

Карлсен тогда оказался в ещё более тяжёлом положении, чем сейчас Ян: у него было лишь четыре партии, чтобы добыть одну победу. Но у чемпиона получилось: уже в 10-й партии он, играя белыми, поставил соперника в безвыходную позицию – 1:1 по победам. Следующие две партии завершились вничью, а на тай-брейке Магнус был сильнее.

Катастрофа на 17-м ходу

Можно смело сказать, что Карлсен в 2016-м году повторил непростой путь Виши Ананда, который гроссмейстер из Индии прошёл в 2012-м. Виши в Москве в третий раз защищал свой титул: его соперником был Борис Гельфанд из Израиля. Первая половина чемпионского матча была не слишком содержательной, а главные события произошли во второй.

Претендент в упорной борьбе выиграл у чемпиона седьмую партию. Однако потерял своё преимущество так стремительно, как никто другой в истории. На следующий день Гельфанд грубо ошибся, поставил под удар ферзя и сдался на 17-м ходу. Следующие партии завершились вничью, а на тай-брейке Ананд смотрелся более уверенно.

Камбэк от Крамника

В объединительном матче 2006 года между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым зрители вообще увидели потрясающий накал страстей. Крамник сумел выиграть две первые партии и, казалось, почти выиграл целый матч. Но болгарский гроссмейстер не сдался. Он выиграл пятую, восьмую и девятую партии – и вышел вперёд! У выдающегося российского шахматиста было всего три шанса перевести матч на тай-брейк, и он справился!

В 10-й партии матча, который известен не столько яркой борьбой, сколько туалетным скандалом, Топалов допустил грубый зевок на 24-м ходу. И Крамник дожал своего соперника. Тай-брейк тоже держал в напряжении до самого конца, но Владимир сумел вырвать титул.

Победа первая и последняя

Поклонники шахмат со стажем, пожалуй, помнят мощнейший камбэк Гарри Каспарова в противостоянии с Виши Анандом в матче за титул чемпиона мира по классическим шахматам осенью 1995 года в Нью-Йорке на 107-м этаже башни Всемирного торгового центра.

26-летний Ананд поразил публику, выиграв у могучего чемпиона партию в красивой борьбе после восьми ничьих подряд. Но первая победа оказалась последней. Каспаров в следующей партии уже в дебюте добыл себе явное преимущество и сравнял счёт, а в следующих четырёх партиях выиграл ещё три раза. В итоге у Виши не было никаких шансов отыграться – 1:4.

Каспарову не дали спастись?

Раз речь идёт о камбэках, невозможно обойти вниманием марафон Карпова и Каспарова в 1984 и 1985 годах. Тогда формат матча был принципиально иным: шахматисты играли до шести побед без ограничения по количеству партий. Казалось, что поднаторевший в битвах за корону Карпов сможет без труда обыграть молодого Каспарова, для которого это был первый чемпионский матч: из девяти партий чемпион выиграл четыре и не проиграл ни одной.

После серии ничьих счёт стал 5:0, однако Каспаров и не думал сдаваться. Первую свою победу он одержал в 32-й партии. А затем сразу дважды огорчил соперника – в 47-й и 48-й. После этого президент ФИДЕ волевым решением остановил матч. Каспаров, разумеется, был против, поскольку надеялся продолжить победную серию, но в итоге подчинился.

Новый матч начался со счёта 0:0 осенью 1985 года. Было введено ограничение по партиям, а чемпионом стал Гарри Кимович. Затяжной камбэк, можно сказать, удался.