Карлсен — Непомнящий, 8-я партия: где смотреть трансляцию, во сколько начало

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сегодня, 5 декабря, проведут восьмую партию матча за мировую шахматную корону. Она начнётся в 15:30 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале ФИДЕ.

Непомнящий сыграет чёрными фигурами, Карлсен — белыми.

Ранее соперники первые пять партий закончили ничьими. В шестой партии победу одержал Карлсен. С учётом ничейного результата и в седьмой партии Карлсен ведёт в счёте 4:3.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Следующая, девятая партия состоится 7 декабря. Далее партии запланированы на 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск.

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