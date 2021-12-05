Экипаж Гайтюкевича завоевал бронзу в четвёрках на этапе КМ по бобслею в Германии

Российский экипаж-четвёрка во главе с Ростиславом Гайтюкевичем завоевал бронзовые медали на этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге (Германия). Гайтюкевич выступал с разгоняющими Михаилом Мордасовым, Владиславом Жаровцевым и Павлом Травкиным.

Победу одержал немецкий экипаж с пилотом Франческо Фридрихом, второй стала австрийская четвёрка Бенджамина Майера.

Ещё одна российская команда в составе Максима Андрианова, Василия Кондратенко, Алексея Зайцева и Егора Грязнова стала 7-й с отставанием от лидера в 1,15 секунды.

Бобслей. Кубок мира. Третий этап. Альтенберг, Германия

Мужчины. Четвёрки



1. Германия (пилот – Франческо Фридрих) – 1.47,96.

2. Австрия (Бенджамин Майер) – 1.48,63.

3. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.48,76…

7. Россия (Максим Андрианов) – 1.49,11.