Яновский: Непомнящий ещё может вернуться в борьбу. В первой половине он был интереснее

Российский гроссмейстер Сергей Яновский прокомментировал поражение соотечественника Яна Непомнящего в седьмой партии матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 5:3 в пользу действующего чемпиона мира.
«Ян ещё вполне может вернуться в борьбу. В первой половине партий он выглядел интереснее. Но эта шестая партия оказалась для него драматичной и тяжёлой. В цейтноте тогда Карлсен ошибся, но Ян не смог шансами хорошо распорядиться. В шестой партии он мог выигрывать, но не сделал очевидных ходов, в итоге в эндшпиле уступил.
А сегодня Ян принял азартное решение усложнить борьбу, хотя партия шла к ничьей. Начал действовать излишне агрессивно, несмотря на то что позиция носила спокойный характер. Надеюсь, он сможет собраться после дня отдыха. Чтобы сравнять счёт, нужно выиграть две партии, хотя бы на тай-брейк выйти. Это тяжело, но возможно, исходя из борьбы в начале матча. Если сумеет восстановить душевное равновесие, то мы увидим полнокровную борьбу», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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