Непомнящий — о 8-й партии: ниже, чем мой уровень, но не ниже, чем уровень гроссмейстера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал второе поражение от норвежца Магнуса Карлсена в матче за титул чемпиона мира.

В восьмой партии Непомнящий уступил, играя чёрными фигурами. Счёт в матче стал 5:3 в пользу Карлсена.

«В какой-то момент у меня пошли странные, нелогичные решения. Но всё ещё было в порядке, позиция была близка к ничьей. Наверное, нужно было где-то менять ферзей, но я хотел завязать более серьёзную борьбу. А b5 – это был грубый зевок. И до того момента позиция была уже не очень приятной, но после этого хода защищаться стало совсем сложно.

Когда я понял, что зевнул, то, конечно, не очень обрадовался. Но по сути ничего не поменялось: мне по-прежнему нужно выигрывать. Теперь вместо одной победы мне нужно две. Ну что ж, посмотрим, что будет.

В начале матча у меня возникали шансы. Я надеюсь, что если продолжу играть хорошо, у меня ещё будут возможности. Конечно, хотелось бы, чтобы счёт был равным, но как есть.

Я бы хотел извиниться за сегодняшнюю игру. Думаю, это было ниже, чем мой обычный уровень, но не ниже, чем уровень гроссмейстера. Не думаю, что это связано с усталостью, просто так сложилось», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».