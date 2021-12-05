Карлсен — о ходе b5 Непомнящего: сразу подумал, что это зевок, но решил всё перепроверить

Норвежец Магнус Карлсен прокомментировал вторую победу над россиянином Яном Непомнящим в матче за титул чемпиона мира.

В восьмой партии Непомнящий уступил, играя чёрными фигурами. Счёт в матче стал 5:3 в пользу Карлсена.



«Я очень рад такому результату. Это очень круто. Я очень устал и очень жду выходного.

В дебюте я немного запутался: не мог понять, был ли ход h5 дебютной подготовкой соперника или нет. Я, конечно, надеялся, что соперник обеспечит мне позицию без риска. Так и случилось, и дальше партия была для меня довольно комфортной. Мне не казалось, что у чёрных есть лёгкий путь к ничьей, поэтому продолжал слегка давить. Ход b5 – я сразу подумал, что это зевок, но решил всё перепроверить, у меня было много времени, поэтому я искал, что может быть за этим ходом. Мы оба устали. Но, конечно, я был рад получить инициативу.

В концовке я понимал, что победа уже никуда не уйдёт, поэтому особенно не торопился.

Думаю, теперь нужно просто сфокусироваться на следующей партии. Впереди ещё шесть партий против сильного соперника – это нелегко. Но две победы – хорошее преимущество.

Вторая победа не случилась бы, если бы не было первой победы», — сказал Карлсен на пресс-конференции.

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