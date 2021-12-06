Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей в игре «Что? Где? Когда?» за вопрос о Большунове

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей в игре «Что? Где? Когда?» на Первом канале.

5 декабря в игре участвовал вопрос Непомнящего о лыжнике Александре Большунове. Знатокам нужно было сказать, что установлено в задней открытой двери микроавтобуса, который едет на тренировке впереди спортсмена, помогая тому отрабатывать лыжный ход.



Знатоки сначала предположили, что это «мощная аэродинамическая установка, которая дует на него, когда он едет». Затем изменили ответ – «снеговая машина, которая делает ему дорожку». Правильный ответ известен всем любителям лыжных гонок – зеркало, глядя на отражение в котором Александр корректирует свою технику.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий после восьми партий уступает Магнусу Карлсену – 3:5.

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