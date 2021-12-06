Ильина — о матче с Польшей: такие игры закаляют характер

Олимпийская чемпионка Екатерина Ильина прокомментировала победу сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по гандболу со сборной Польши. Встреча закончилась со счётом 26:23. При этом россиянки после первой половины матча вели со счётом 16:10.

«Возможно, всё-таки нам не хватило опыта или мастерства. Получилась очень нервная концовка. Молодцы Лена Михайличенко и Тоня Скоробогатченко, которые взяли на себя инициативу и забили важные голы. Считаю, именно такие игры закаляют характер и помогают двигаться вперёд.



Тренеры говорили нам, что ни в коем случае нельзя расслабляться. Это команда с характером, но и мы показали, что у нас есть силы бороться до конца.



По ходу игры возник сумбур. Во втором тайме мы, наверное, не справились с защитой. Были моменты, когда мы друг другу не помогали, совершали дурацкие ошибки и потери, не забивали. Нервный отрезок», — цитирует спортсменку пресс-служба Федерации гандбола России.