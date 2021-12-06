Украинский каратист Станислав Горуна ответил на острые вопросы о поездке в Россию

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020 украинский каратист Станислав Горуна рассказал о поездке в Россию (Москву и Новосибирск) в 2016 году.
«Я ездил не делиться опытом с боевиками или военными, а работать с детьми. Я 18 лет занимаюсь карате и вышел на топовый уровень, мне нужно делиться своими знаниями. Я также побывал в Австралии, Канаде, Чили, объездил всю Европу: для меня это не имело политического подтекста.
Я общался со спортсменами, которых эта ситуация (с Украиной) мало интересует. Если бы они были пророссийскими, вряд ли бы приглашали меня из Украины, чтобы я тренировал их детей. Кроме того, я не ехал скрытно, чтобы мне сейчас за это было стыдно. Откуда у людей информация про поездку? Из моего «Фейсбука»», — приводит слова Горуны «Обозреватель» со ссылкой на YouTube-канал Sport.ua.
В интервью каратиста также спросили: «Не испачкали ли ему карманы кровью российские рубли?».
«Мне никто рублями не платил. Мне самому было странно, люди в Новосибирске даже не знали о том, что происходит у их западной границы. Там пропаганда не велась, люди из центральной России не особо понимали, что мы воюем», — ответил Станислав.
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