Дина и Арина Аверины опубликовали элегантные фото со съёмок «Вечернего Урганта»

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в «сториз» своего «инстаграма» опубликовали элегантные фотографии со съёмок шоу «Вечерний Ургант».

Спортсменки посетили телешоу сегодня, 6 декабря. Девушки сделали кадр вдвоём, а также сфотографировались с ведущим Иваном Ургантом.

В минувшем сезоне Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в индивидуальном многоборье и побила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей чемпионатов мира (18). На соревнованиях в Китакюсю (Япония) Дина завоевала пять золотых медалей и одну серебряную. Арина Аверина заняла четвёртое место на Олимпиаде, выиграла золото, два серебра и две бронзы на первенстве мира.