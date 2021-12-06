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Дина и Арина Аверины опубликовали элегантные фото со съёмок «Вечернего Урганта»

Дина и Арина Аверины опубликовали элегантные фото со съёмок «Вечернего Урганта»
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в «сториз» своего «инстаграма» опубликовали элегантные фотографии со съёмок шоу «Вечерний Ургант».

Спортсменки посетили телешоу сегодня, 6 декабря. Девушки сделали кадр вдвоём, а также сфотографировались с ведущим Иваном Ургантом.

В минувшем сезоне Дина Аверина завоевала серебро Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) в индивидуальном многоборье и побила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей чемпионатов мира (18). На соревнованиях в Китакюсю (Япония) Дина завоевала пять золотых медалей и одну серебряную. Арина Аверина заняла четвёртое место на Олимпиаде, выиграла золото, два серебра и две бронзы на первенстве мира.

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