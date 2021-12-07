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Сергей Карякин оценил шансы Непомнящего выиграть матч с Карлсеном после двух поражений

Сергей Карякин оценил шансы Непомнящего выиграть матч с Карлсеном после двух поражений
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о шансах участника матча на первенство мира Яна Непомнящего победить действующего чемпиона Магнуса Карлсена. Норвежец уже дважды выиграл у россиянина, счёт после восьми партий — 5:3 в его пользу.

«Шансы Яна на победу в матче сейчас можно оценить примерно в 20 процентов. Это не так мало, их надо использовать. Если он выйдет на большую игру с хорошим настроением и желанием показать свои лучшие шахматы, то у него будет шанс выиграть хотя бы одну партию. Победив в одном поединке, уже можно надеяться на большее.

Конечно, Магнус — явный фаворит, но бороться нужно до конца. Дело даже не в счёте. На данный момент Ян не использовал свои возможности и не показал свои лучшие шахматы», — цитирует Карякина «РИА Новости Спорт».

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