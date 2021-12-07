Ронни О'Салливан дал совет китайскому снукеристу, как стать непобедимым

Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан посоветовал молодому китайскому снукеристу Чжао Синьтуну, выигравшему престижный турнир UK Championship, нанять в качестве наставника Алана Макмануса. Он уверен, что ветеран-наставник сделает китайского юношу соперником, с которым невозможно справиться.

«Если кто-то вроде Макмануса потренирует его год, он превратит его в неиграбельного. Если бы я был его менеджером, я бы заплатил 50 тысяч Макманусу за год или два и сказал бы: «Просто следуй за ним, учи его».

Это слегка похоже на то, что сделал со мной Рэй Риардон. Ему просто нужно изучить эту сторону игры. Вот есть ящик для инструментов. Ему нужны инструменты сегодня. Иногда ему это не понадобится, но пока ты знаешь, что когда сталкиваешься с кем-то, с кем трудно играть, то ты можешь играть и в таком стиле. Значит, ты неприступен, им некуда с тобой тягаться», – приводит слова О'Салливана Metro.