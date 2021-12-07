В МОК заявили, что ОИ-2022 не будут перенесены из-за пандемии коронавируса

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший исключил вариант переноса зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за пандемии коронавируса.
«Наш ответ – нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях и быстро подстраиваться под них.
Мы это сможем сделать в Пекине, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. У нас очень сильная команда, мы готовы к любому сценарию. Мы уверены, что Игры не будут перенесены, и готовы ко всему.
Мы начнём Игры вовремя — Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. Если ситуация с COVID-19 будет меняться, мы адаптируемся. Это будут очень безопасные Игры», — приводит слова Самаранча The Independent.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
- 7 декабря 2021
-
22:24
-
21:51
-
20:37
-
20:30
-
20:20
-
20:08
-
20:04
-
20:02
-
19:56
-
19:51
-
19:24
-
19:23
-
19:05
-
18:47
-
17:50
-
15:26
-
15:01
-
15:00
-
13:34
-
13:05
-
12:00
-
11:32
-
11:22
-
11:13
-
10:36
-
10:07
-
09:00
-
07:49
-
07:34
- 6 декабря 2021
-
23:55
-
21:33
-
18:11
-
16:24
-
13:55
-
13:54