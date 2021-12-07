В МОК заявили, что ОИ-2022 не будут перенесены из-за пандемии коронавируса

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч-младший исключил вариант переноса зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за пандемии коронавируса.

«Наш ответ – нет. Я уже много раз говорил, что за последние два года не только спорт и олимпийское движение, но и весь мир научились жить в постоянно изменяющихся условиях и быстро подстраиваться под них.

Мы это сможем сделать в Пекине, у нас есть все ресурсы, чтобы система справилась со всеми вызовами, связанными с коронавирусом. У нас очень сильная команда, мы готовы к любому сценарию. Мы уверены, что Игры не будут перенесены, и готовы ко всему.

Мы начнём Игры вовремя — Олимпиада в Пекине будет чрезвычайно безопасной с точки зрения коронавируса. Если ситуация с COVID-19 будет меняться, мы адаптируемся. Это будут очень безопасные Игры», — приводит слова Самаранча The Independent.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.