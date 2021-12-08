Грищук объяснил, почему Непомнящий выбрал оборонительную тактику в 10-й партии

Российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о причинах оборонительной тактики соотечественника Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. После победы Карлсена счёт стал 6:3 в пользу действующего чемпиона мира.
«Непомнящего критикуют за оборонительную тактику? Не думаю, что кто-то из профессионалов будет критиковать Яна за сегодняшнюю партию. Представьте, что в футболе за 10 минут до конца команда проигрывает со счётом 0:3. При этом пара игроков из вашей команды удалена. Какой смысл пытаться что-то делать? Поздно», — сказал Грищук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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