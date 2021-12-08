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Карлсен признался, что доволен ничьей в 10-й партии матча за шахматную корону с Непомнящим

Карлсен признался, что доволен ничьей в 10-й партии матча за шахматную корону с Непомнящим
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Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. После 10-й партии из 14 норвежец ведёт со счётом 3,5:6,5.

«Ничья – отличный результат для меня, учитывая, что осталось так мало партий. Я думаю, что мой соперник будет пытаться выиграть белым цветом, поэтому ничья сейчас меня устраивает, это очевидно. Не ожидал, что мой соперник будет играть Русскую партию, ждал более агрессивных продолжений. Но понимал, что в Русской партии у меня не будет проблем с тем, чтобы сделать ничью. Если бы я играл более внимательно и терпеливо, то мог бы получить какое-то минимальное преимущество, но это было бы нужнее мне при другой ситуации в матче», — сказал Карлсен на послематчевой пресс-конференции.

Больше новостей и материалов о матче за шахматную корону — в телеграм-каналах «Шахматы +» и «Чемпионата».

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