Легкоатлеты Моргунов и Кнороз вошли в международный пул допинг-тестирования

12 российских легкоатлетов вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций на первый квартал 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в World Athletics.

По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось на два человека. Ими стали прыгуны с шестом Тимур Моргунов и Полина Кнороз. Сохранили представительство в международном пуле Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренёв, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).

В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входили 27 российских легкоатлетов, однако затем он был сокращён до 10 участников Олимпийских игр – 2020.