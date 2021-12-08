Легкоатлеты Моргунов и Кнороз вошли в международный пул допинг-тестирования

12 российских легкоатлетов вошли в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций на первый квартал 2022 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную в World Athletics.
По сравнению с предыдущим пулом количество россиян увеличилось на два человека. Ими стали прыгуны с шестом Тимур Моргунов и Полина Кнороз. Сохранили представительство в международном пуле Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренёв, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).
В середине 2021 года в международный пул допинг-тестирования входили 27 российских легкоатлетов, однако затем он был сокращён до 10 участников Олимпийских игр – 2020.
- 8 декабря 2021
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