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Великобритания вслед за США и Австралией объявила дипломатический бойкот Олимпиады-2022

Великобритания вслед за США и Австралией объявила дипломатический бойкот Олимпиады-2022
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что не поддерживает спортивный бойкот Олимпийских игр — 2022, но у него «нет планов отправлять министров правительства в Пекин в 2022 году».

«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но будет дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Никто из министров правительства или официальных лиц не будет присутствовать», — приводит слова Джонсона Inside the Games.

Первыми о дипломатическом бойкоте Игр объявили Соединённые Штаты Америки. Затем к ним присоединилась Австралия. А в Европарламенте призвали к тотальному бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, так как власти Китая причастны к нарушениям прав человека.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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