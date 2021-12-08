Глава МОК Бах отреагировал на дипломатический бойкот ОИ-2022 со стороны США и других стран

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на дипломатический бойкот Игр в Пекине со стороны США, Австралии, Великобритании и Канады. Бах подчеркнул, в Олимпийских играх важно участие спортсменов, а не чиновников.

«Мы приветствуем поддержку, которую они оказывают своим олимпийцам. Об этом говорят правительства всех этих стран, и это придаёт уверенности спортсменам, а именно это важно для МОК.

Присутствие на Играх чиновников из правительства — это чисто политическое решение каждой страны. По каждому политическому решению любого из правительств МОК даст лишь один комментарий – мы обеспокоены только спортсменами. Мы приветствуем то, что они могут участвовать, что их поддерживают их национальные правительства. Остальное — политика, что не применимо к нашему политическому нейтралитету.

Если бы мы начали принимать ту или иную политическую сторону, мы бы никогда не привлекли 205 или 206 национальных комитетов к Олимпийским играм, это была бы политизация Олимпийских игр, и это был бы конец Олимпийских игр.

Наша ответственность состоит в том, чтобы на Олимпийских играх уважали права человека в отношении всех участников и была свобода прессы», — приводит слова Баха AFP.