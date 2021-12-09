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Евгения Канаева прокомментировала мнение, что новые правила ввели против сестёр Авериных

Евгения Канаева прокомментировала мнение, что новые правила ввели против сестёр Авериных
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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала мнение, что новые правила ввели для того, чтобы усложнить задачу многократным чемпионкам мира Дине и Арине Авериным.

В соответствии с новыми правилами возрастёт роль трудности тела и артистизма, который будет оцениваться отдельной бригадой специалистов. Трудность предмета заметно ограничат: до 20 элементов без учёта пяти рисков. Именно этот компонент был сильнейшим в программах Авериных.

«Говорят, что новые правила против Авериных? Да нет такого! Никто не против них. Пресса и народ любят скандалы, почему-то Дина и Арина стали более популярными именно тогда, когда всё это произошло на Олимпиаде.

Моё мнение: если ты спортсмен высокого класса, то какими бы ни были правила, ты сделаешь из них конфетку. Это и тренер, и гимнастка грамотно сделают. Помню, что я даже не обсуждала правила. Нужно было сделать так, чтобы всё получилось на голову сильнее», — цитирует Канаеву «РИА Новости Спорт».

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