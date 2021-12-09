Евгения Канаева прокомментировала мнение, что новые правила ввели против сестёр Авериных

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала мнение, что новые правила ввели для того, чтобы усложнить задачу многократным чемпионкам мира Дине и Арине Авериным.
В соответствии с новыми правилами возрастёт роль трудности тела и артистизма, который будет оцениваться отдельной бригадой специалистов. Трудность предмета заметно ограничат: до 20 элементов без учёта пяти рисков. Именно этот компонент был сильнейшим в программах Авериных.
«Говорят, что новые правила против Авериных? Да нет такого! Никто не против них. Пресса и народ любят скандалы, почему-то Дина и Арина стали более популярными именно тогда, когда всё это произошло на Олимпиаде.
Моё мнение: если ты спортсмен высокого класса, то какими бы ни были правила, ты сделаешь из них конфетку. Это и тренер, и гимнастка грамотно сделают. Помню, что я даже не обсуждала правила. Нужно было сделать так, чтобы всё получилось на голову сильнее», — цитирует Канаеву «РИА Новости Спорт».
- 9 декабря 2021
-
11:09
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:34
-
09:02
-
08:52
-
08:38
-
05:18
-
00:33
-
00:08
- 8 декабря 2021
-
23:46
-
23:26
-
22:10
-
21:43
-
21:25
-
21:01
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:04
-
18:52
-
18:43
-
18:29
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:13
-
18:11