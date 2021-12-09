Евгения Канаева объяснила, чем отличаются Дина и Арина Аверины

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева рассказала, в чём состоят различия между многократными чемпионками мира Диной и Ариной Авериными.

«Дина и Арина — абсолютно разные. Аришка мягче, но она в себе, а Дина более пробивная», — цитирует Канаеву «РИА Новости Спорт».

Также она рассказала, что в сборной России на Авериных рассчитывали не сразу.

«Вера Николаевна (Шаталина. — Прим. «Чемпионата») взяла их, когда… Не могу сказать, что на них рассчитывали.

Как правило, у нас в первую очередь обращают внимание на внешность и на эффект, безумно важны энергетика, красота. Аверины же и сейчас выглядят очень молодо, и я их понимаю — у меня было такое же развитие. У всех этот процесс складывается по-разному, поэтому крайне велика роль первого тренера. В случае с Авериными это Лариса Белова, которая заложила им базу. Потом уже Вера Николаевна прошла с ними свой сложный путь, ведь они взрослели, каждая со своим характером. Пожалуй, я ни у кого не видела такой веры в своих детей — она их просто обожает», — добавила Евгения.