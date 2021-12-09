Геннадий Орлов оценил эффективность спортсменов, попавших в Госдуму

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о спортсменах, которые попали в Государственную Думу РФ VIII созыва. В Госдуме представлены такие известные в прошлом спортсмены, как Николай Валуев, Светлана Журова, Сергей Чепиков, Владислав Третьяк, Антон Шипулин, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов.

«К спортсменам, которые уходят в политику, отношусь сдержанно. Смотрю на тех, кто в нашу Думу уходит, и эффективность у них очень маленькая. Они просто кого-то поддерживают. Я вообще против партий. Ты вступил в партию и должен поддерживать, что твои руководители решили. Когда я из футбола уходил, меня раздражало: если не очень умный тренер шутит, все должны хохотать.

У нас в Думе даже есть человек, который допингом занимался, был дисквалифицирован. Ну как такого человека можно ставить, чтобы он говорил о моральных ценностях? В мире всё очень сложно, всё перевёрнуто. Надо каждого человека рассматривать отдельно», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».