Геннадий Орлов оценил эффективность спортсменов, попавших в Госдуму

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о спортсменах, которые попали в Государственную Думу РФ VIII созыва. В Госдуме представлены такие известные в прошлом спортсмены, как Николай Валуев, Светлана Журова, Сергей Чепиков, Владислав Третьяк, Антон Шипулин, Ирина Роднина, Вячеслав Фетисов.
«К спортсменам, которые уходят в политику, отношусь сдержанно. Смотрю на тех, кто в нашу Думу уходит, и эффективность у них очень маленькая. Они просто кого-то поддерживают. Я вообще против партий. Ты вступил в партию и должен поддерживать, что твои руководители решили. Когда я из футбола уходил, меня раздражало: если не очень умный тренер шутит, все должны хохотать.
У нас в Думе даже есть человек, который допингом занимался, был дисквалифицирован. Ну как такого человека можно ставить, чтобы он говорил о моральных ценностях? В мире всё очень сложно, всё перевёрнуто. Надо каждого человека рассматривать отдельно», — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
- 9 декабря 2021
-
15:44
-
14:47
-
14:26
-
14:08
-
13:28
-
12:37
-
12:07
-
11:09
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:34
-
09:02
-
08:52
-
08:38
-
05:18
-
00:33
-
00:08
- 8 декабря 2021
-
23:46
-
23:26
-
22:10
-
21:43
-
21:25
-
21:01
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
20:04
-
19:51
-
19:39
-
19:33
-
19:27
-
19:04
-
18:52