Журова: угроза Играм не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на дипломатический бойкот Олимпийских игр – 2022 в Пекине со стороны США, Великобритании, Австралии, Канады и Словакии.
«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Если бы они запретили своим спортсменам поехать на Олимпиаду в Пекин, это бы уже угрожало. Самая большая угроза, в моём понимании,— не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это. И тут вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого.
Поэтому понятно, что Олимпийское движение неким образом ставит всех в очень неудобное положение: чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались. Поэтому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», — приводит слова Журовой радиостанция «Говорит Москва».
- 9 декабря 2021
-
21:05
-
21:04
-
19:37
-
18:57
-
17:41
-
15:44
-
14:47
-
14:26
-
14:08
-
13:28
-
12:37
-
12:07
-
11:09
-
11:04
-
10:59
-
10:44
-
10:39
-
10:34
-
09:02
-
08:52
-
08:38
-
05:18
-
00:33
-
00:08
- 8 декабря 2021
-
23:46
-
23:26
-
22:10
-
21:43
-
21:25
-
21:01
-
20:38
-
20:31
-
20:11
-
20:04
-
19:51