Журова: угроза Играм не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на дипломатический бойкот Олимпийских игр – 2022 в Пекине со стороны США, Великобритании, Австралии, Канады и Словакии.

«Олимпийскому движению ничего не угрожает. Если бы они запретили своим спортсменам поехать на Олимпиаду в Пекин, это бы уже угрожало. Самая большая угроза, в моём понимании,— не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это. И тут вопрос, будет ли женский спорт вообще на Олимпиаде после этого.

Поэтому понятно, что Олимпийское движение неким образом ставит всех в очень неудобное положение: чтобы трансгендеры появились в составе той или иной команды, многим странам надо поменять национальное спортивное законодательство. Но мы же понимаем, что не все страны готовы к этому. Получается, что уже приезд на Олимпиаду разных команд будет не очень равным. В каких-то будут трансгендеры. А другие страны будут обвинять: почему вы этого не сделали? У вас было такое право, а вы не воспользовались. Поэтому бойкоты политические — это первые ласточки, которые уже были. А новые тенденции — более страшные для олимпийского движения», — приводит слова Журовой радиостанция «Говорит Москва».