Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2021 году состоится. Его примет Польша

Чемпионат мира по рапиду и блицу в 2021 году всё-таки состоится. Ранее от проведения турнира из-за очередной вспышки коронавируса отказался Казахстан, но на помощь пришла Польша.

Чемпионат пройдёт в Варшаве в первоначально запланированные даты — с 25 по 31 декабря. Соответствующие гарантии, как финансовые, так и связанные с визами, предоставляются ФИДЕ правительством Республики Польша.



«ФИДЕ искренне благодарна Польше, стране с великими шахматными традициями, за предложение провести чемпионат, несмотря на сжатые сроки для принятия этого решения. Я уверен, что это будет замечательное событие», — приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный сайт организации.

Ранее и Магнус Карлсен, и Ян Непомнящий, которые сражаются в матче за мировую шахматную корону в Дубае, заявляли о желании принять участие в этом турнире.

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