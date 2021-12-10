Ян Непомнящий — о поражении: что тебя не убивает, то делает тебя сильнее

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий после поражения в матче за мировую шахматную корону от норвежца Магнуса Карлсена опубликовал в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» селфи.
«Что тебя не убивает, то делает тебя сильнее», — подписал снимок Непомнящий.
Фото: «Инстаграм» Яна Непомнящего
Титульный матч между Карлсеном и Непомнящим завершился досрочно. Соперники сыграли только 11 из 14 партий. Четыре из них завершились поражением претендента, и счёт стал 7,5:3,5 в пользу норвежца.
Карлсен удерживает титул с 2013 года. Тогда он обыграл Вишванатана Ананда из Индии. Через год соперники встретились вновь, но результат не изменился. В третьем матче Карлсен в 2016 году нанёс поражение россиянину Сергею Карякину, а в 2018-м обыграл американца Фабиано Каруану.
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