Магнус Карлсен раскрыл свою команду. Среди его помощников есть россиянин

По окончании матча за мировую шахматную корону, который проходил в Дубае, действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, кто входил в его команду, сообщает «твиттер» chess24com.

Это датчанин Питер Хайне Нильсен, француз Лоран Фрессине, немец Ян Густафссон, голландец Йорден ван Форест и россиянин Даниил Дубов, которого Карлсен назвал «идейным человеком».

Напомним, 25-летний Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года. Его появление в команде соперника россиянина Яна Непомнящего весьма неожиданно.

Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

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