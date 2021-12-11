«За сколько?» Гроссмейстер Шипов раскритиковал Дубова за помощь Карлсену

Российский тренер, шахматист, комментатор Сергей Шипов упрекнул россиянина Даниила Дубова, который был секундантом Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с претендентом из России Яном Непомнящим.
«Эх, Даня, Даня… Ну, зачем? За сколько? Почему нельзя было один матч отдохнуть… или прокомментировать его на любом Интернет-ресурсе — ярко и талантливо! А теперь семена раздора брошены в сборную России. Получается классическая ситуация «Чужой среди своих». P.S. Думаю, что теперь Дубов не будет играть за сборную России. И это правильно», — написал Шипов в своём телеграм-канале.
Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.
Напомним, 25-летний Дубов — чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года. Его появление в команде соперника россиянина Яна Непомнящего весьма неожиданно.
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