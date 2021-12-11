В полиции прокомментировали исчезновение четырёх гандболисток на чемпионате мира

Пресс-секретарь полиции Валенсийского сообщества прокомментировал исчезновение четырёх гандболисток сборной Камеруна на чемпионате мира.

«Жалоба была подана вчера Камерунской гандбольной федерацией. Но это исчезновение не тревожит, так как игроки забрали все свои вещи перед тем, как покинуть отель. В принципе нет ничего, что позволяло бы сказать, что это насильственное исчезновение», — приводит слова пресс-секретаря France24 со ссылкой на AFP.

Имена пропавших спортсменок: Амели Севани Мвуа (правый нападающий), Апполин Мишель Абена Экобена (левый защитник), Ясмин Йотчум (центральный нападающий) и Жодель Кларис Маджуфанг (правый защитник). Все, кроме Абена Экобена, сыграли в матче со сборной России, который состоялся 3 декабря в рамках группового этапа чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что гандболистки не явились на ковид-тест, который проводился в 7:30 утра в отеле, где проживает команда. С тех пор спортсменок никто не видел, они не выходили на связь.

В последний раз они были замечены в среду вечером, когда сели в такси возле отеля.