Карякин — о Дубове: его действия не находят у меня понимания. Это будет на его совести

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о том, что россиянин Даниил Дубов был секундантом норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону с Яном Непомнящим.

«Мне бы такое даже в голову не пришло. Я бы такое даже не рассматривал, ровно как и не пытался бы переманить кого-то из норвежцев. Я бы так никогда в жизни не поступил, но пусть это будет на его совести. Даня — сильный гроссмейстер, но его действия не находят у меня понимания.

Сложно сказать, насколько сильно это сказалось на победе Карлсена — у него большая команда. Но Дубов был в команде, внёс свой вклад — это точно», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч за мировую шахматную корону досрочно завершился победой Карлсена. Гроссмейстеры провели 11 партий, четыре из них Непомнящий проиграл. Чемпионский матч завершился со счётом 7,5:3,5 в пользу Карлсена.

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