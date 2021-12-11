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Чемпионат мира по гандболу 2021, женщины, Россия — Черногория: когда начнётся матч, по какому каналу смотреть

Россия — Черногория: когда начнётся матч ЧМ по гандболу, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 11 декабря, женская сборная России по гандболу проведёт матч второго тура основного раунда чемпионата мира в Испании с командой Черногории. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч! Игра» и «Матч! Страна».

В первом туре основного раунда россиянки сыграли вничью с командой Словении – 26:26. Из шести команд подгруппы в 1/4 финала выходят две лучшие. Россия пока занимает второе место в группе I, отставая от Франции на 1 очко, опережая Сербию на 1 и Словению на 2 балла. Польша и Черногория очков не имеют.

С учётом того, что в активе россиянок победа над Сербией на предварительном этапе, ничья и победа в матчах с Черногорией и Францией гарантированно откроют для России дорогу в четвертьфинал. Отечественные гандболистки могут выйти в плей-офф, и проиграв Франции, но для этого обязательно нужно выигрывать у Черногории и желательно с большой разницей забитых и пропущенных мячей. При этом важно, чтобы Сербия и Словения не выиграли оба оставшихся матча с крупным счётом.

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