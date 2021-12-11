Российская сноубордистка Надыршина выиграла параллельный гигантский слалом на этапе КМ
Поделиться
Российская сноубордистка София Надыршина стала победительницей соревнований по параллельному гигантсткому слалому на этапе Кубка мира в Банном (республика Башкортостан, Россия).
Надыршина в финале, который прошёл сегодня, 11 декабря, опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер. Бронзовым призёром стала другая немка — Каролин Лангенхорст.
Отметим, что Надыршина является чемпионкой мира, а также двукратным победителем Кубка мира.
У мужчин в этой дисциплине победил сноубордист из Южной Кореи Ли Сан Хо. Второе место занял немец Штефан Баумайстер, бронзовым призёром стал россиянин Андрей Соболев.
Соболев является чемпионом мира, также в его активе серебряная медаль и две бронзы мирового первенства.
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47
-
09:24
-
08:51
-
04:54
-
03:18
-
01:55
-
00:56
-
00:34
- 10 декабря 2021
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
21:59
-
21:44
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39
-
14:52
-
14:00
-
12:34
-
11:23
-
10:22
Партнерский контент