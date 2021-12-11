Российская сноубордистка Надыршина выиграла параллельный гигантский слалом на этапе КМ

Российская сноубордистка София Надыршина стала победительницей соревнований по параллельному гигантсткому слалому на этапе Кубка мира в Банном (республика Башкортостан, Россия).

Надыршина в финале, который прошёл сегодня, 11 декабря, опередила представительницу Германии Рамону Хофмайстер. Бронзовым призёром стала другая немка — Каролин Лангенхорст.

Отметим, что Надыршина является чемпионкой мира, а также двукратным победителем Кубка мира.

У мужчин в этой дисциплине победил сноубордист из Южной Кореи Ли Сан Хо. Второе место занял немец Штефан Баумайстер, бронзовым призёром стал россиянин Андрей Соболев.

Соболев является чемпионом мира, также в его активе серебряная медаль и две бронзы мирового первенства.