Бодниева прокомментировала победу сборной России в матче с Черногорией на ЧМ по гандболу

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева подвела итоги матча чемпионата мира со сборной Черногории. Встреча закончилась со счётом 31:25.



«Мы ещё до игры сказали: как бы ни складывался матч, даже если мы поведём, на всякий случай нуждаемся в разнице мячей. Это были плановые замены. Мы пытались без ущерба для результата дать отдохнуть некоторым игрокам, которые были больше всего обременены в предыдущих матчах.



Манагарова провела весь второй тайм. Считаю, что у нас четыре равноценных края, и нам нужна активная ротация, чтобы мы имели свежесть на этой позиции и поддерживали темп игры за счёт быстрых атак наших угловых игроков. Сегодня мы приняли решение поделить матч напополам, дать девчонкам поиграть по тайму.



Что же касается Кати Ильиной, мы её больше используем в нападении. Сегодня мы планировали начинать без неё, но получилось иначе, так как у нас выпал один центральный защитник», — цитирует Бодниеву «Спорт-Экспресс».

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