Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Россиянки гарантировали себе путёвку в плей-офф за тур до окончания основного группового раунда. Сборная России 11 декабря обыграла Черногорию со счётом 31:25. Ещё в первой половине встречи российская сборная создала комфортный задел (16:10). Во второй половине матча черногорские гандболистки немного сократили отставание в счёте, но не смогли спастись.



В тот же день потерпели поражения конкурентки российской команды. Сербия уступила Франции со счётом 19:22, а Словения потерпела поражение в матче с Польшей (26:27).



Россиянки занимают второе место в своей группе, набрав семь очков. Лидирует сборная Франции, набравшая восемь очков. В заключительном туре Россия и Франция сыграют друг с другом и оспорят первое место в группе.

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