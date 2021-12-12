Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Россиянки гарантировали себе путёвку в плей-офф за тур до окончания основного группового раунда. Сборная России 11 декабря обыграла Черногорию со счётом 31:25. Ещё в первой половине встречи российская сборная создала комфортный задел (16:10). Во второй половине матча черногорские гандболистки немного сократили отставание в счёте, но не смогли спастись.
В тот же день потерпели поражения конкурентки российской команды. Сербия уступила Франции со счётом 19:22, а Словения потерпела поражение в матче с Польшей (26:27).
Россиянки занимают второе место в своей группе, набрав семь очков. Лидирует сборная Франции, набравшая восемь очков. В заключительном туре Россия и Франция сыграют друг с другом и оспорят первое место в группе.
- 12 декабря 2021
-
00:43
- 11 декабря 2021
-
22:35
-
21:42
-
19:03
-
14:23
-
13:53
-
13:46
-
13:27
-
13:22
-
12:09
-
11:49
-
11:26
-
09:47
-
09:24
-
08:51
-
04:54
-
03:18
-
01:55
-
00:56
-
00:34
- 10 декабря 2021
-
23:53
-
23:36
-
23:00
-
21:59
-
21:44
-
21:03
-
20:32
-
20:11
-
19:53
-
19:52
-
19:44
-
19:37
-
19:26
-
18:53
-
17:39