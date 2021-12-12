Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России досрочно вышла в четвертьфинал чемпионата мира по гандболу
Комментарии

Женская сборная России по гандболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Россиянки гарантировали себе путёвку в плей-офф за тур до окончания основного группового раунда. Сборная России 11 декабря обыграла Черногорию со счётом 31:25. Ещё в первой половине встречи российская сборная создала комфортный задел (16:10). Во второй половине матча черногорские гандболистки немного сократили отставание в счёте, но не смогли спастись.

В тот же день потерпели поражения конкурентки российской команды. Сербия уступила Франции со счётом 19:22, а Словения потерпела поражение в матче с Польшей (26:27).

Россиянки занимают второе место в своей группе, набрав семь очков. Лидирует сборная Франции, набравшая восемь очков. В заключительном туре Россия и Франция сыграют друг с другом и оспорят первое место в группе.

Новость по теме
Женская сборная России по гандболу в шаге от выхода из группы ЧМ. Турнирные расклады
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021