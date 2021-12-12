Сёстры Аверины рассказали о суевериях в художественной гимнастике

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины стали гостями программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. В эфире передачи они рассказали о суевериях в художественной гимнастике.
Дина Аверина: Суеверий у нас много, и это так сложно.
Арина Аверина: Например, с какой ноги надо выйти на ковёр. Я с правой.
Дина Аверина: Я с левой. Это очень важно, иначе не пойдёт тогда вообще ничего. В голове будет это сидеть, пока ты выступаешь.
Арина Аверина: Ещё ритуал — посмотреть Ирине Санне (Винер-Усманова — главный тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата») в глаза. И у меня есть такая примета, что предмет я должна держать в левой руке, а полотенце обязательно в правой. И нельзя перепутать.
Дина Аверина на Олимпийских играх в Токио (Япония) заняла второе место, а Арина — четвёртое.
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