«Нельзя этого делать». Дина Аверина жалеет о своих ругательствах во время выступлений

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины приняли участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант», где ответили на вопрос о ругательствах во время выступлений.

Ургант: Кто из вас хотя бы раз матерился во время выступления?

Арина Аверина: Я.

Дина Аверина: Я самая обсуждаемая.

Ургант: Да вы наши люди, девочки.

Дина Аверина: Но этого делать нельзя.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина выругалась на камеру после того, как судьи объявили оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи его отклонили.