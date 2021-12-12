«Нельзя этого делать». Дина Аверина жалеет о своих ругательствах во время выступлений
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины приняли участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант», где ответили на вопрос о ругательствах во время выступлений.
Ургант: Кто из вас хотя бы раз матерился во время выступления?
Арина Аверина: Я.
Дина Аверина: Я самая обсуждаемая.
Ургант: Да вы наши люди, девочки.
Дина Аверина: Но этого делать нельзя.
Ранее сообщалось, что Дина Аверина выругалась на камеру после того, как судьи объявили оценки за выступление в упражнениях с лентой на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).
Россиянка заработала 23,900 балла, проиграв белоруске Алине Горносько (23,950), и завоевала серебро. После выступления на оценки Авериной был подан протест, но судьи его отклонили.
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