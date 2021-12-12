«Там меня слугой не назовут». Дубов — о разнице команд Карлсена и Непомнящего

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ответил на вопрос о разнице команд норвежца Магнуса Карлсена и Яна Непомнящего.

Напомним, Непомнящего после победы в Екатеринбурге спрашивали про желание готовиться к матчу за мировую шахматную корону с Дубовым. Ян тогда ответил, что Даниилу «не хотелось бы быть слугой двух господ».

«Мог ли Ян догадываться, что я буду работать с Магнусом? Да, вполне мог догадываться. Это вообще странно, что сейчас такой шок для общественности. Едва ли не главная новость, затмевающая завершение матча. Мне кажется, для профессионалов было много сигналов, по которым чувствовалось, что я в команде Магнуса.

Кто мне несимпатичен в команде Яна и почему? Не хочу называть людей, но вот вы сами процитировали Яна про слугу двух господ. Мне кажется, что разница между двумя командами именно в этом. Команда, в которой был я, ни меня, ни кого-то ещё слугой не назовёт», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.