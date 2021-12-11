Русский помощник Карлсена ответил на обвинения в предательстве. Мощное интервью с Дубовым

Уже после того, как Ян Непомнящий потерпел четвёртое поражение и Магнус Карлсен защитил титул, в шахматах грянул гром. Стало известно, что российский шахматист Даниил Дубов помогал норвежскому чемпиону готовиться к противостоянию с россиянином. Дубова тут же обвинили в предательстве, а кто-то (например, известный комментатор Сергей Шипов) предположил, что талантливому шахматисту больше не место в национальной сборной России.

«Чемпионат» обратился к самому Дубову, чтобы он подробно рассказал об этой ситуации. Заодно обсудили и сам нашумевший матч в Дубае, и перспективы Даниила в шахматах.

«Мог бы отказаться помогать Магнусу, когда Ян стал претендентом»

– Вы снова сотрудничаете с Магнусом. Как давно возобновили?

– Снова – не совсем то слово. Оно подразумевает, что мы прекращали. Просто после матча с Фаби (Каруаной. – Прим. «Чемпионата») в этом не было особой надобности. Мы оставались на связи, могли обсудить какие-то линии, но без матча на первенство мира нет повода для большой работы.

– А когда она началась теперь – под Дубай?

– Ещё до начала претендентского. Меня спросили, как отношусь к идее помогать. Ответил, что отношусь нормально. Это, наверное, первая вещь, которую я хотел бы обозначить по поводу довольно странной критики. В нормальных командах все договорённости формируются заранее. Необязательно ждать, кто выиграет претендентский, чтобы начать подготовку.

– Ваша договорённость была на словах или вы подписали контракт о сотрудничестве с командой Магнуса?

– Для меня тут нет принципиальной разницы – на словах или на бумаге. Не буду притворяться. Если бы очень хотел отказаться, то мог бы это сделать после победы Непомнящего в Екатеринбурге.

– В таком случае вы бы просто нарушили договорённость или ещё понесли бы какие-то финансовые потери?

– Я не могу разглашать детали контракта, но, честно, даже не помню. Не смотрел, потому что не собирался отказываться. Как минимум потому, что не готов нарушать своё слово.

– Когда Ян выиграл в турнире претендентов, у вас были мысли, что будет хейт в ваш адрес из-за сотрудничества с Магнусом?

– То, что кому-то может не понравиться, – это не новость. Не первый раз с этим сталкиваюсь. Сравнительно спокойно к этому отношусь. Для меня в этом проблемы нет. Думаю, что для Яна тоже. Когда люди говорят про державу и сборную России, то это именно сборная России. Тут ведь не Россия против Норвегии.



– А если бы были именно сборные?

– Тогда я, конечно, скорее всего, не помогал бы норвежцам, но тут именно Непомнящий против Карлсена. Ну и в команде Яна были не только россияне, насколько я понимаю. Здесь, условно, блондин против брюнета. Ты помогаешь человеку, с которым у тебя лучше отношения. Или который делает лучше предложение. Или, как в моём случае, с которым гораздо полезнее поработать, на мой взгляд. Поединок двух человек. Индивидуальный вид спорта. Раздувать большую национальную историю мне кажется абсурдным.

«Магнус знает Яна лучше, чем я»

– Насколько вы близки к Яну? Он вам рассказывал о своих слабых местах или давал вам ещё какую-то инсайдерскую информацию о себе?

– Вообще, Магнус и Ян хорошо знакомы. Непомнящий сам ему помогал. В том числе в матчах на первенство мира. Карлсен знает Яна намного лучше, чем я. Они одного возраста, с детства в одних турнирах. Нет ничего такого, что я знал бы о Яне, а Магнус – нет. Да, я неплохо знаю Яна, но нельзя сказать, что мы прям друзья. Мы не работали вместе. По крайней мере, последние 3-4 года, а то и больше. Мы – коллеги. Конечно, знакомы друг с другом, но в близкий круг Яна я точно не вхожу. Никакой инсайдерской информации у меня не было и быть не могло.



– Как думаете, откуда у людей берутся такие взгляды, что россиянин не должен помогать иностранцу готовиться к титульному матчу с россиянином?

– Не знаю откуда. Не от большого ума, наверное. Есть какие-то имперские амбиции – все против нас, все – враги. Особенно если у нас что-то не получается. Вообще логически на это всё можно взглянуть иначе. С точки зрения сборной России: один из лучших российских шахматистов, сравнительно молодой, поработал с лучшим шахматистом в истории – набрался опыта, который поможет в карьере.



– Значительно поможет?

– Например, после моего предыдущего сотрудничества с Магнусом я выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам. Так тоже можно смотреть на ситуацию. А можно видеть именно в контексте свои – чужие. Наверное, это вопрос восприятия.

– Непомнящего после победы в Екатеринбурге спрашивали про желание готовиться с вами. Ян тогда ответил, что вам «не хотелось бы быть слугой двух господ». Ян уже мог догадываться, что вы будете работать с Магнусом?

– Да, вполне мог догадываться. Это вообще странно, что сейчас такой шок для общественности. Едва ли не главная новость, затмевающая завершение матча. Мне кажется, для профессионалов было много сигналов, по которым чувствовалось, что я в команде Магнуса.

– Это какие детали?

– Магнус играл дебюты, которые я применяю. Плюс почерк в дебюте партий похож на мой – это разные эксперты отмечали. Ну и обычно сильные шахматисты не остаются в стороне. Если никому не помогаешь, то комментируешь партии или ещё какой-то контент производишь. А меня не было вообще нигде в медиапространстве. Можно было сложить два плюс два. Полагаю, что для команды Яна это не стало сюрпризом.

– Вы сказали, что новость о вашем сотрудничестве затмевает сам матч. Как это почувствовали?

– Шахматных сайтов не так много. Куда ни зайдёшь – это везде одна из главных. Ну хорошо, опубликовали и ладно. Те, кто критикуют, почему-то считают, что команда Яна и сборная России – это одно и то же. На мой профессиональный взгляд, это абсолютно разные вещи. Я с большой ответственностью, гордостью и удовольствием играю за сборную России. Для меня это многое значит. Я играл и бесплатно, и через не могу, потому что важно. Другой вопрос: почему я должен помогать команде людей, к которым я отношусь нейтрально или с неприязнью? Тут связи не вижу. Для меня это матч между людьми, к одному из которых я отношусь чуть лучше. Ну и к команде которого я отношусь намного лучше. Плюс именно эта команда меня пригласила. Не видел повода отказываться от опыта работы с сильнейшим шахматистом в истории и помочь приятелям.

– Кто вам несимпатичен в команде Яна и почему?

– Не хочу называть людей, но вот вы сами процитировали Яна про слугу двух господ. Мне кажется, что разница между двумя командами именно в этом. Команда, в которой был я, ни меня, ни кого-то ещё слугой не назовёт.

«Нам удавалось удивить Непомнящего»

– Какая была вообще ваша роль в команде Карлсена?

– Работали много и роли были во многом похожими. Все отвечают за всё. Не было такого, чтобы ты работал по той позиции, а другой – по этой. Хотя кто-то действительно концентрировался на поиске новых идей, пока другие занимаются шлифовкой существующего материала. В итоге всё равно все друг за другом проверяют. Можно сказать, что я больше занимался поиском новых направлений. Ну и пытался оказывать сопротивление Магнусу в тренировочных партиях.

– Где и как проходили сборы?

– Не уверен, что я вправе всё рассказывать, хотя сейчас появилось отличное видео со сборов в Испании. Но и без сборов идёт дистанционная подготовка, потому что работы много и полгода до Дубая, и во время титульного матча. У Магнуса всё выстроено профессионально. Мне трудно представить, чтобы у него в команде кто-то по ходу матча сначала полетел в Дубай, потом отправился в Москву комментировать и заявил «сегодня мы победим». У Карлсена если люди подписываются работать, то они работают с полной отдачей.

– Как строилась работа во время партий?

– Самое интересное и сложное – всегда по ходу матчей. Несмотря на огромный объём предварительной работы, сам матч становится диалогом между шахматистами и их командами. Проба силы: мы приготовили это, а они – другое. Каждый ищет противоядие против линии соперника. Вся подготовка делится на партии белыми и чёрными. Белыми ты должен пытаться играть на победу, а значит, требуются свежие идеи. Чёрными задача не то чтобы прям отбиться, но уравнять с дебюта – отлично, ничья в результате – тоже отлично.

– Насколько всё шло по вашему плану?

– Как я вижу: мы пробовали самые разные идеи, часть из которых была найдена по ходу матча. Нам удавалось удивлять Яна. Это не значит, что у нас был перевес, но, как правило, на выходе из дебюта Ян играл абсолютно незнакомую для себя позицию. Это уже неплохо по меркам титульного матча. А ещё мы верили, что Магнус просто лучше играет в шахматы – на этом тоже строилась подготовка. Если получается сложная и незнакомая для обоих позиция, то это приемлемый результат. Если Магнус знает её чуть больше, то ещё лучше.

– А с другой стороны доски какой был подход?

– Немножко другой. По большому счёту нас пытались пробить в одной и той же линии. Видимо, это была массированная атака суперкомпьютера, аналитической бригады и мозговых штурмов. Вполне возможный подход, но мне он кажется менее симпатичным. Наша броня оказалось прочной.

– За счёт чего?

– Все партии чёрными у нас проходили плюс-минус по одному сценарию. Магнус уравнивал и получал позиции, к которым стремился. Ну а играя белыми, получалась достаточно интересная борьба. Я так вижу. Я не настаиваю на своей оценке, но мне кажется, что как команда мы их немножко превзошли.

Фото: fide.com

«Ян в конце играл так, что необязательно быть Магнусом для победы»

– У вас есть предположения, почему Непомнящий настолько перегорел?

– Матч на первенство мира – огромное напряжение. На мой взгляд, Ян играл блестяще первые пять и три четверти партии. Действовал фантастически, на пределе своих возможностей и ни в чём Магнусу не уступал.

– Тем удивительнее был резкий спад.

– Просто главная сила Карлсена в том, что он даже в худшие дни не опускается ниже определённого уровня. А этот уровень весьма высокий. У Яна это как раз не сильная сторона. В хороший день обыграет кого угодно, но и в плохой уступит любому. Как уже говорилось, Ян в конце играл так, что необязательно быть Магнусом для победы. В этом как раз и есть сложность матча за звание чемпиона мира. Партий много. В какой-то момент до тебя добирается напряжение, сказывается усталость.

– Карлсен нарочно удлинял партии, чтобы выбить Яна из равновесия?

– Мы это не обсуждали, но, думаю, это был один из элементов. Магнус более выносливый, а тут ещё расписание такое. Раньше обычно был выходной после двух партий, а тут и по три подряд. Грубо говоря, была идея в том, чтобы делать игру наиболее сложной для обеих сторон. Магнусу ведь тоже было тяжело. Просто один начал играть несколько хуже, а другой – гораздо хуже. Наверное, это одна из вещей, которая делает его лучшим шахматистом в истории.

– По ходу матча общались с Магнусом?

– Буквально пару раз. Меня не было в Дубае, как и большей части команды. Мне кажется, Магнус по ходу матча любит изолировать себя от лишнего общения. Как правило, с ним кто-то из семьи и один человек из команды, через которого идёт вся связь. Ну, с днём рождения я поздравил, ничего особенного.

– Магнус в курсе, что на вас обрушилась критика?

– Думаю, что утром после матча он спал. Наверняка отпраздновал после победы, как и мы немножко отметили. Хотя меня заранее спрашивали – есть ли проблема в том, что они раскроют имена помощников Магнуса. Я сказал, что в этом проблемы нет. Всё равно об этом многие знали и скоро стало бы известно общественности. Лучше получать шквал критики, когда этого ждёшь.

«В крайнем случае натурализуем Карлсена»

– Когда вы сами пробьётесь на турнир претендентов?

– Это сложная задача для любых шахматистов, но такова моя ближайшая глобальная цель. Может, получится уже с ближайшим претендентским, а может, никогда не удастся. Мне искренне кажется, что я делаю всё от себя зависящее, но есть два фактора. Нужно, чтобы немного повезло, без этого никуда. А во-вторых, в мире просто много сильных шахматистов.

– В Риге было тяжело обойти Каруану и Фируджу по очкам, но вам попадались соперники, с которыми можно добиваться большего результата. Чего не хватило?

– В этот раз победили Каруана и Фируджа, но до этого были Ван Хао и Алексеенко. Когда в турнире участвуют 100 шахматистов и кто-то занимает первые два места, то вряд ли эти же люди потом снова выиграли бы этот турнир. Нельзя говорить, что я играл в свои лучшие шахматы и проблема была только в невезении, но попутный ветер тоже нужен. Это один из двух факторов наряду с моей не самой лучшей формой. Такой турнир остаётся лотереей, хоть сейчас и победили фавориты по рейтингу. Но вообще, конечно, глядя на Магнуса, понимаешь, что просто нужно лучше играть. Действовать так, чтобы не зависеть от удачи и соперников.

– Уже понятно, участвуете ли вы в Гран-при ФИДЕ?

– Не знаю. Туда попадают по рейтингу. Моё участие зависит от того, кто ещё откажется из шахматистов.

– Кстати, по Фирудже. Доводилось слышать, что он был готов принять российское гражданство, но наша сторона от этой идеи отказалась. Если это так, то насколько оправдано было терять самого перспективного шахматиста мира?

– Мне кажется, что российская земля достаточно богата талантами. Ян Непомнящий тому подтверждение. Фируджа, безусловно, особенный игрок, но мы не знаем, чего он добьётся. Мне кажется, для сборной России это не самая большая потеря. Наша команда в любом случае будет состоять из очень сильных игроков. В сборной один человек, как правило, не так важен, как команда. А что касается индивидуального титула чемпиона мира, то он, на мой взгляд, имеет меньше отношения к национальным интересам. Лучше сборной выиграть шахматную «Олимпиаду». Безусловно, в плане борьбы за корону Фируджа имеет некоторые перспективы, но они есть и у многих российских шахматистов. Да, с Фируджей шансы были бы выше, но они и так есть. Если всё пойдёт как надо, то вернём корону и без натурализации. В крайнем случае Магнуса натурализуем – автоматически корону получим.