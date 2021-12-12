Магнус Карлсен поблагодарил всех за помощь и поддержку в ходе титульного матча

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выступил с речью после награждения по итогам матча за титул чемпиона мира по шахматам, досрочно завершившегося его победой.
Россиянин Ян Непомнящий и Карлсен провели всего 11 партий вместо 14. Россиянин потерпел четыре поражения и не выиграл ни одной партии.
«Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, и спасибо большое ФИДЕ за организацию такого прекрасного турнира здесь, на ЭКСПО в Дубае. Было очень приятно находиться здесь эти три недели. Спасибо всем, кто сделал это возможным, и персональное спасибо моей личной команде, кто был здесь со мной, семье и другим помощникам, и тем кто помогал мне здесь, в Дубае. И тем, кто был далеко, но также оказывали огромную помощь в моей подготовке. И даже когда моя мотивация пропадала, в команде всегда сохранялась хорошая и позитивная атмосфера. Спасибо вам за всё это! Обычно в конце этого чемпионата остаются как мысли, которые делают тебя счастливым, так и то, что тебя расстраивает. Но в этот раз я полностью удовлетворён своим выступлением. Спасибо!» — сказал Карлсен.
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