Фролова: матч с Францией важен в плане оценки потолка возможностей сборной России

Разыгрывающая сборной России по гандболу Ярослава Фролова поделилась ожиданиями от заключительного матча основного раунда чемпионата мира с командой Франции, который состоится сегодня, 13 декабря. Обе команды уже гарантировали себе выход в четвертьфинал. В этой встрече определится победитель группы.



«Вы знаете, матч с Францией для нас важен в плане оценки потолка своих возможностей. Мы должны доказать прежде всего самим себе, что молодая и неопытная сборная, как нас называют, способна на многое. Главное, не волноваться, почувствовать уверенность и не думать, что соперник непобедим. Громких заявлений и обещаний делать не стоит, но если покажем максимум, сможем рассчитывать на высокий результат», — цитирует Фролову пресс-служба Федерации гандбола России.

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