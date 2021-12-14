Главный тренер женской сборной России по гандболу назвала причину поражения от Франции

Главный тренер женской сборной России по гандболу Людмила Бодниева прокомментировала поражение подопечных, которое те потерпели в матче с Францией в основном раунде чемпионата мира 2021 года. Россия проиграла Франции со счётом 28:33.
По словам Бодниевой, основной причиной стали действия линейного игрока сборной Франции Паулетты Фоппы.
«Мы знали, что этот матч будет тяжёлым, и серьёзно готовились к нему. Франция доказала, что сегодня была лучшей командой. Для нас большие проблемы создавал линейный игрок. Должны признать, что Паулетта Фоппа одна из самых сильных линейных. Мы не справились с ней ни в первом, ни во втором тайме», — приводит слова тренера пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).
В четвертьфинале Россия сразится с Норвегией.
«Мы не выбираем себе соперников и должны быть готовы ко всему. Если бы хотели команду пониже классом, то надо было решать эту проблему сегодня», — добавила Бодниева.
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