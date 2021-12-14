Выиграет ли женская сборная России по гандболу чемпионат мира – 2021?

Стали известны все пары плей-офф женского чемпионата мира-2021 по гандболу. 14 декабря состоятся два первых матча плей-офф: сборная Дании сыграет со сборной Бразилии, а испанская сборная проведёт матч с Германией.

Россия в 1/4 финала встретится с Норвегией 15 декабря. В этот же день сборная Франции сыграет со сборной Швеции.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Выиграет ли женская сборная России по гандболу чемпионат мира – 2021?»

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Матч с Норвегией пройдёт 15 декабря в Гранольерсе (Испания) на стадионе «Палау д'Эспортс де Гранольес» в 19:30 мск.

Соперницы российской сборной заняли в своей группе первое место, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. Российская национальная сборная в пяти матчах группового этапа одержала три победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью.