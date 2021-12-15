Тренер Яна Непомнящего объяснил, зачем было стричься по ходу матча за звание чемпиона мира

Владимир Поткин, главный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, объяснил, зачем его подопечный подстригся в ходе матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном.
«Когда счёт был «минус два» и матч шёл тяжело, не хотелось оставлять всё как есть. Иначе мы бы потом сами себя винили, что ничего не поправили. Нужно было что-то изменить.
Мы с Яном эту тему не обсуждали. Постричься – это было его личное решение. В этот день ещё прилетел Карякин. Тут даже скорее не шахматная помощь, а человеческая поддержка. Всё-таки Сергей сам играл против Карлсена в матче за звание чемпиона мира. При определённых условиях это могло сработать. По крайней мере, мы попробовали что-то изменить», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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