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Тренер Яна Непомнящего объяснил, зачем было стричься по ходу матча за звание чемпиона мира

Тренер Яна Непомнящего объяснил, зачем было стричься по ходу матча за звание чемпиона мира
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Владимир Поткин, главный тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, объяснил, зачем его подопечный подстригся в ходе матча на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

«Когда счёт был «минус два» и матч шёл тяжело, не хотелось оставлять всё как есть. Иначе мы бы потом сами себя винили, что ничего не поправили. Нужно было что-то изменить.

Мы с Яном эту тему не обсуждали. Постричься – это было его личное решение. В этот день ещё прилетел Карякин. Тут даже скорее не шахматная помощь, а человеческая поддержка. Всё-таки Сергей сам играл против Карлсена в матче за звание чемпиона мира. При определённых условиях это могло сработать. По крайней мере, мы попробовали что-то изменить», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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