Лев Воронин: российские гандболистки бились до последней минуты, показали себя достойно

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин подвёл итог выступления женской национальной команды на чемпионате мира в Испании.

Подопечные Людмилы Бодниевой вышли в плей-офф со второго места в подгруппе, но в четвертьфинале проиграли сборной Норвегии со счётом 28:34.

«Изначально мы говорили, что на чемпионат едет практически обновлённый состав. Если берём сегодняшнюю игру, где-то, может, провалились в центральной зоне, имею в виду защиту. Были определённые сложности, норвежки сыграли на дальнем выходе, не дали развернуться на задней линии.



Как можно оценить итог для сборной? Можно говорить бесконечно, есть много факторов. Вся жеребьёвка чемпионата такая, что у нас две сильнейшие группы, а две остальные прогулку делали до четвертьфинальных, полуфинальных матчей. В любом случае девчонок мы увидели, они бились с первой до последней минуты в каждом матче. Что касается бойцовских качеств, команда показала себя очень достойно. Если говорить о будущем, то чудес в спорте не бывает. В истории я не помню такого, чтобы команда обновилась, омолодилась, приехала и завоевала крупные турниры. Впереди подготовка к ОИ в Париже, будем работать», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.